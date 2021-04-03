“الداخلية” تختتم ثاني دورات “الأمن الانتخابي”

شهد مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في مدينة طرابلس، مراسم اختتام الدورة التدريبية “الثانية” في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن بالمناطق.
أشرفت على الدورة، إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.. وقد حضر حفل الاختتام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة التخطيط الأمني وضباط من الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
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