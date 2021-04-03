“الداخلية” تختتم ثاني دورات “الأمن الانتخابي”

شهد مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في مدينة طرابلس، مراسم اختتام الدورة التدريبية “الثانية” في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن بالمناطق.

أشرفت على الدورة، إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.. وقد حضر حفل الاختتام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة التخطيط الأمني وضباط من الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

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