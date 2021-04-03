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“الداخلية” تختتم ثاني دورات “الأمن الانتخابي”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في مدينة طرابلس، مراسم اختتام الدورة التدريبية “الثانية” في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن بالمناطق.

أشرفت على الدورة، إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.. وقد حضر حفل الاختتام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة التخطيط الأمني وضباط من الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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