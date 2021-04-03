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المشري لـ«نائب أردوغان»: حريصون على تطوير علاقتنا لخدمة الليبيين

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الدولة الاستشاري، “خالد المشري”، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، نائبَ رئيس الجمهورية التركية “فؤاد أوقطاي”، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في مراسم تسليم السلطة بجمهورية النيجر.

وبحث الطرفان، بحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الاستشاري، خلال اللقاء، الأوضاعَ في ليبيا وما شهدته الساحة السياسية الليبية.

كما تطرق اللقاء، إلى التطورات الإيجابية التي تكللت بالوصول إلى حكومة وطنية موحدة، وسبل دعم السلطة الجديدة في أداء مهامها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

كما جدد المشري، شكرَه للحليفة تركيا على جهودها الإيجابية المبذولة لحل الأزمة الليبية ودعم الاستقرار فيها.
وأكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية الليبية التركية في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

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الجهود المشري ليبيا نائب أردوغان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • باى صفة يتحدث الحشرى وهذا من اختصاص السلطة التنفيذية وعو مجرد احد مخلفات الصخيرات ذهب مع الريح ومع رحيل فاسد السراج !!

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