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شرطة المجابرة تقبض على شخصين يمتهنان السطو المسلح

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة الداخلية في منشور لها على منصتها الإعلامية  عن القبض على مُسلحين يمتهنان السطو في منطقة الجبل الغربي، فبعد ورود بلاغ لمركز شرطة المجابرة من أحد المواطنين بالطريق العام مفاده قيام شخصين مسلحين بعمليات سطو على المواطنين بالطريق الجبلى “الشليونى” بمحيط بلدة “المجابرة” من خلال إقامة بوابة وهمية وايقاف المارة والسطو عليهم وتهديدهم بالسلاح.

وقام أعضاء مركز شرطة المجابرة ووحدة البحث الجنائى كاباو وبالتعاون مع عناصر الدعم المركزى نالوت بمحاصرتهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى وأقراص مخدرة وبندقية كلاشنكوف يتم استعمالها لعملياتهما الإجرامية، فاتخدت الإجراءت القانونية اللازمة حيالهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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