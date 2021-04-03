شرطة المجابرة تقبض على شخصين يمتهنان السطو المسلح

كشفت وزارة الداخلية في منشور لها على منصتها الإعلامية عن القبض على مُسلحين يمتهنان السطو في منطقة الجبل الغربي، فبعد ورود بلاغ لمركز شرطة المجابرة من أحد المواطنين بالطريق العام مفاده قيام شخصين مسلحين بعمليات سطو على المواطنين بالطريق الجبلى “الشليونى” بمحيط بلدة “المجابرة” من خلال إقامة بوابة وهمية وايقاف المارة والسطو عليهم وتهديدهم بالسلاح.

وقام أعضاء مركز شرطة المجابرة ووحدة البحث الجنائى كاباو وبالتعاون مع عناصر الدعم المركزى نالوت بمحاصرتهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى وأقراص مخدرة وبندقية كلاشنكوف يتم استعمالها لعملياتهما الإجرامية، فاتخدت الإجراءت القانونية اللازمة حيالهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية