“حميدتي” لـ”المشري”: أي سوداني دون إذن السلطات الليبية يعد مرتزقا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مع النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول “محمد حمدان دقلو حميدتي”، والوفد المرافق له على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها المشري بدولة النيجر.

ويأتي لقاء “المشري” و “حميدتي” على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب رئيس النيجر، محمد بوعزوم.. حيث هنأ الفريق “محمد حمدان دقلو حميدتي” خلال اللقاء ا”المشري” بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن في ليبيا و تواجد المرتزقة فيها.

وأكد الفريق على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وأنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعدُّ “مرتزقاً”، مضيفاً أنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ للسودان، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.

ضم الوفد الليبي أيضاً النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي”، وأعضاء المجلس “أحمد جمعة صالح”، و”سعد بن شرادة”، و”عبدالعزيز حريبة”، و” ماما سليمان سيدي”، فيما ضم الوفد السوداني مدير الإدارة الأفريقية “حسن عبدالسلام”، وسفير السودان بالنيجر “، جعفر محمد آدم”، ومساعد مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة “محمد عبدالباقي”؛

وأكد “المشري” خلال اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا والسودان، متطلعاً في ذات الوقت على إقامة علاقات مثمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية-حسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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