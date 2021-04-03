مديرية أمن بنغازي: ضبط اثنين من المتهمين بالسرقة

أكدت مديرية أمن بنغازي ضبط اثنين من مرتكبي الجرائم في المدينة خلال ضربة واحدة، إذ ألقى أعضاء مركز شرطة الكويفية القبض على شخصين متهمين بسرقة سيارة وعدد من المنازل.

وأوضحت المديرية في بيان، السبت، أن مركز الشرطة تلقى الأربعاء الماضي شكوى عن سرقة مركبة الآلية من أمام الورشة الخاصة بأحد المواطنين، ليتم بعدها تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري عن نوع المركبة المستخدمة في السرقة، حتى تم نصب كمين لسائقها وتم ضبطه.

وبالانتقال به إلى المركز و بالإستدلال معه في واقعة السرقة ومواجهته بالأدلة، اعترف بما نسب إليه وأكد وجود شريك له في عملية السرقة، الذي تم ضبطه هو الآخر.

واكتشف المحقق أن الإثنان متهمان في قضايا أخرى منها سرقة عدة منازل بالمنطقة ذاتها. وبعد الإنتهاء من الإستدلال معهما في عدة قضايا تم إيداعهما في السجن وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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