الدغيلي: بدون المصالحة الوطنية ستكون ليبيا عرضةً لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء

اعتبرت د.سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار، أن ‏العدالة الانتقالية هى الضامن لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا في ليبيا، مشيرة إلى أنها تفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكدوا «الدغيلي»، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أنه بدون المصالحة الوطنية ستكون ليبيا عرضةً لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء، التي سيقف وراءها الانتقام.

وأضافت، إن المصالحة هي الخطوة الضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أسس شرعية قانونية وتعددية وديمقراطية.

وأوضحت بقولها: «‏تتطلب الطبيعة الخاصة والاستثنائية للعدالة الانتقالية الموازنة بين مبادئ حقوق الإنسان وانتظارات الضحايا من جهة، وإكراهات السياسة وتعقيداتها من ناحية أخرى».

وتابعت «أن الطبيعة الخاصة والاستثنائية للعدالة الانتقالي تتطلب أيضا أسئلة الحقيقة التي تحاول العدالة الانتقالية الإجابة عليها، لذلك تواجهها التحديات التي قد تصل إلى عرقلة مسيرتها.

واختتمت بقولها: «‏المصالحة الوطنية هي نتيجة للعدالة الانتقالية بالتالي لا يمكن الحديث عن المصالحة وتحدياتها والإشكاليات القانونية التي تواجها دون التعرض للعدالة الانتقالية، ولأنّ لكل بلد خصائصه ومقوماته، فلا وجود لوصفة جاهزة لها».