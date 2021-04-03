فنوش معاتباً الرئاسي والحكومة: بأي منطق يمثلكم المشري في حفل تنصيب رئيس النيجر؟

عاتب عبد الحكيم فنوش، المجلس الرئاسي والحكومة، على خلفية تمثيل خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري لليبيا في حفل أداء اليمين الدستورية لرئيس النيجر الجديد.

كتب فنوش على حسابه بموقع تويتر: “بأي منطق يمثل المشري ليبيا؟، وما هذا الانفلات، لماذا تصنعون له قيمة وهو مجرد منها، لماذا لا تقومون بدوركم، وكيف تسمحون له بأن يسلب منكم هويتكم؟”.

وعقد “خالد المشري” والوفد المرافق له، أمس الجمعة، اجتماعاً مع رئيس جمهورية النيجر المنتخب “محمد بازوم” وذلك عقب استلامه مهامه وتأديته اليمين رئيسًا لجمهورية النيجر.

وقدم خلال الاجتماع التهنئة بنجاح العرس الانتخابي والانتقال السلمي للسلطة في جمهورية النيجر، معبراً في ذات الوقت عن تطلعه لإقامة علاقات أكثر فعالية بما يخدم مصالح البلدين الجارين، ومؤكداً على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والنيجري، وفقا لبيان المشري.