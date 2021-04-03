ضبط شخصين يمتهنان السطو المسلح بالجبل الغربي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبطها مسلحين اثنين يمتهنان السطو المسلح في منطقة الجبل الغربي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها عبر فيسبوك، أنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة المجابرة من أحد المواطنين بالطريق العام مفاده قيام شخصين مسلحين بعمليات سطو على المواطنين بالطريق الجبلي “الشليونى” بمحيط بلدة “المجابرة” من خلال إقامة بوابة وهمية وإيقاف المارة والسطو عليهم وتهديدهم بالسلاح.

وقام أعضاء مركز شرطة المجابرة ووحدة البحث الجنائي كاباو وبالتعاون مع عناصر الدعم المركزي نالوت بمحاصرتهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي وأقراص مخدرة وبندقية كلاشنكوف يتم استعمالها لعملياتهما الإجرامية.

وأشارت الوزارة أنها بدأت التحقيق مع الشخصين واتخذت حيالهما الإجراءات القانونية اللازمة.