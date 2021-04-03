المشري ونائب الرئيس التركي يبحثان هذه الموضوعات

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الأوضاعَ في ليبيا وما شهدته الساحة السياسية الليبية من تطورات إيجابية تكللت بالوصول إلى حكومة وطنية موحدة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدلة أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة المشري في مراسم تسليم السلطة بالنيجر بحث سبل دعم السلطة الجديدة بليبيا في أداء مهامها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد المشري لحليفه التركي حرصه على تطوير العلاقات الثنائية الليبية التركية في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.