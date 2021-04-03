المختار الجدال: قنوات “الإسلام السياسي” تهاجم “بعيو” لأنه “على حق”

قال المحلل السياسي المختار الجدال، إن الضخ الإعلامي هذه الأيام في قنوات الإسلام السياسي تجاه المؤسسة الليبية للإعلام دليل واضح على إن المؤسسة ورئيسها محمد بعيو على حق، فظهروا يبحثون عن سبيل لإبعاده.

أضاف الجدال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت: “هو هو نفس الضخ بنفس المضخات القميئة التي تستهدف مؤسسة الإعلام، يتم استهداف المؤسسة العسكرية، التي مازلت أعتقد إنها مازالت هي الضامن لتيار وطني يتم محاربته، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاهلت حكاية المسار الإعلامي، كان يجب فعلا إطلاق مسار خاص بالإعلام على غرار المسارات الأخرى حتى يتم تحديد ضوابط إعلامية خلال مرحلة ما أطلق عليها حكومة الوحدة الوطنية”.

وواصل الجدال: “إذا صح موضوع تكليف رئيس الحكومة لمحمد الضراط مبعوث له في أمريكا فهذا يعني إنها حكومة المهازل الوطنية، والسؤال ماهي مهمة الضراط في وجود سفارة؟ أم إن للموضوع علاقات خارج الرسميات؟”.

وتابع قائلا: “في الحقيقة سقطات الحكومة كثرت ولا أعرف إذا كان الرئاسي ضامن لإسقاط الحكومة وتكليف أخرى في حالة سقوطها الكبير المفاجيء القادم”.

واختتم معلقا على زيارة خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري إلى النيجر: “المشري في النيجر يتفرج على قهرته الديمقراطية اللي وصلت رئيس من أصول ليبية لرئاسة الدولة، ألا يتعظ من تمسكه بالكرسي من 2012م، طبعا المشري مستقوي في الداخل بمليشيات هلامية لا رأس لها فوظف نفسه رأسها، وفي الخارج يستقوي بتركيا مقابل بقائه في المشهد”.