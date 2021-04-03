تحذير من زيادة عدد حالات «كورونا» في الواحات

دعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد فرع الواحات إلى ضرورة اتباع اجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء، بعد رصد حالات جديدة مصابة بالفيروس، محذرة من زيادة عدد الحالات.

وأشارت اللجنة في بيان، الجمعة، إلى دخول 3 حالات لمستشفى العزل الواحات خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن وجود 7 حالات بالعزل المنزلي.

وأضافت أن سبب هذه الحالات «عودة الناس الى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع اهمال في اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها، لافتة إلى توقعات بازدياد الحالات في حال استمر «هذا الاستهتار في تطبيق اجراءات الوقاية»، وفق البيان.

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مع تماثل للشفاء 424 حالة، في حين توفى 4 آخرون.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 159 ألفًا و980 حالة، منها 9 آلاف و436 نشطة، و147 ألفًا و864 متعافيًّا، و2680 متوفيًّا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس 2020.

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