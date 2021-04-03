مصدر بالحوار: اللجنة القانونية تعقد اجتماعاً بتونس للفصل في قاعدة الانتخابات

أكد ‏مصدر بملتقى الحوار السياسي، أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار من المقرر أن تعقد اجتماعًا يوم الأربعاء القادم.

وأوضح المصدر أن اجتماع اللجنة القانونية سيعقد في ⁧‫تونس‬⁩ لمدة 3 أيام، للفصل في قاعدة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات في ليبيا بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد “كوبيش” في كلمته خلال الملتقى السياسي الليبي الذي عقد عبر الاتصال المرئي، مارس الماضي، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة لتسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات وكذلك استمرار عملها مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسمًا في إيجاد حل لهذه القضية.