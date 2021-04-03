توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة: ارتفاع ملحوظ للحرارة وتغيّرات جوية وأمطار بدءاً من الليلة بهذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 3 ابريل 2021.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الاجواء تشهد رياح نشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال وغرب ليبيا و تسجل إنخفاض بدايةً من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي مع تكاثر السحب مساء الغد واحتمال سقوط أمطار.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: قليل الغيوم و تتكاثر السحب بدايةً من مساء يوم الغد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

• الرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجياً بدايةً من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 35) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ بدايةً من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي ، ويشمل الإنخفاض تدريجياً يوم الغد بقية المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: صافي إلى قليل الغيوم .

• الرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (27- 32) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (25) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:صافي إلى قليل الغيوم .

• الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتصل على غدامس الى ( 35 ) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:صافي.

• الرياح:جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (25-28) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:27 )

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:50)

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