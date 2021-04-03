رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال وغرب البلاد

أخبار ليبيا 24

يشهد الطقس رياحا نشطة وارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال وغرب البلاد وتسجل انخفاضا بداية من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي مع تكاثر السحب مساء الغد واحتمال سقوط أمطار.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل الغيوم وتتكاثر السحب بداية من مساء يوم الغد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا بداية من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-35) م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي، ويشمل الانخفاض تدريجيا يوم الغد بقية المناطق.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس صافي إلى قليل الغيوم ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-32) م ولا تتجاوز هذا اليوم (25) م على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس صافي إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (28-32) م ، وتصل على غدامس الى (35) م ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

وفي الكفرة والسرير وتازربو يكون الطقس صافي والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-28) م وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.