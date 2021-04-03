المكتب الإعلامي للمنفي يحذر مجددا من صفحات مزورة تنتحل صفته

حذر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي مجددا من صفحات مزورة تنقل الاخبار باسمه، ودعا كافة القنوات ووكالات الأنباء بعدم نقل الأخبار الخاصة برئيس المجلس إلا عن طريق المكتب الإعلامي أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بنقل أخباره والتي تم تعميمها على وسائل الاعلام .

وقال المكتب في تنويه “تابعنا الكثير من الأخبار المغلوطة التي نُسبت لرئيس المجلس ” محمد المنفي ” عبر صفحات مزورة ، مؤكدا بأن هذه الأخبار غير حقيقية وتلك الصفحات لا تمت للرئيس أو المكتب الاعلامي بأي صلة وأن كل ما يُنشر فيها نحن لا يتحمل المجلس ورئيسه اية مسؤولية عليه”.