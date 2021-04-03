نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم السبت (03/04/2021)…
وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
تحذير
حذر المركز من ريح باش نشط إلى قوي يوم الغد على ساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق تصل سرعته من (25 – 30) عقدة .
وفيما يلي تفاصيل النشرة:
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب .
• الريح متغير الاتجاه إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس ويكون قبلي إلى باش على باقي الساحل سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• صافية إلى ظهور بعض السحب .
• الريح متغير الاتجاه إلى قبلي على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون متغير الاتجاه إلى باش على باقي الساحل سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة وتصل (25) عقدة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر ويصل إلى (2.00) متر على ساحل شحات .
• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب .
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
أضف تعليقـك