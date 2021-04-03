نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم السبت (03/04/2021)…

وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير

حذر المركز من ريح باش نشط إلى قوي يوم الغد على ساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق تصل سرعته من (25 – 30) عقدة .

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب .

• الريح متغير الاتجاه إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس ويكون قبلي إلى باش على باقي الساحل سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية إلى ظهور بعض السحب .

• الريح متغير الاتجاه إلى قبلي على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون متغير الاتجاه إلى باش على باقي الساحل سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة وتصل (25) عقدة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر ويصل إلى (2.00) متر على ساحل شحات .

• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب .

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

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