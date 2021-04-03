الطبية الاستشارية بالواحات تدعو إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا 

أخبار ليبيا 24

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد فرع الواحات من زيادة عدد الإصابات، داعية إلى ضرورة اتباع اجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء، بعد رصد حالات جديدة مصابة بالفيروس.

وفي بيان لها، الجمعة، أشارت اللجنة إلى أن دخول 3 حالات لمستشفى العزل الواحات خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن وجود 7 حالات بالعزل المنزلي.

وأوضحت اللجنة أن سبب الحالات بسبب عودة الناس إلى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها، لافتة إلى توقعات بازدياد الحالات في حال استمر الاستهتار في تطبيق إجراءات الوقاية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 1108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مع تماثل للشفاء 424 حالة، في حين توفى 4 آخرون.