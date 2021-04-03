المرصد السوري: 400 مرتزق نقلوا من سوريا لتركيا وربما وصلوا ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية عودة “المرتزقة” السوريين الموالين لتركيا من ليبيا لا تزال متوقفة، مشيرا إلى أن الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية بتاريخ 25 مارس الماضي لم تعد إلى سورية حتى اللحظة.

وأضاف المرصد، في بيان له، أن الجانب التركي لايزال يراوغ ويناور بملف عودة المرتزقة وسط استياء متواصل من قبل المقاتلين المتواجدين هناك، واستياء أوضاعهم من حيث عدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة بالعودة.

وأوضح أنه لم يتوقف الحد عن توقف عملية عودة المرتزقة، بل أن هناك مجموعة مؤلفة من نحو 380 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت الأراضي التركية خلال الأيام الفائتة، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة، فيما إذا جرى نقلها إلى ليبيا أم لمنطقة أخرى أم أنها لاتزال في تركيا.