الأرصاد الجوية: توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شمال وغرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياح نشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال وغرب ليبيا و تسجل إنخفاضا بدايةً من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي مع تكاثر السحب مساء الغد واحتمال سقوط أمطار.

قال المركز في نشرته اليوم السبت: “رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة: الطقس: قليل الغيوم و تتكاثر السحب بدايةً من مساء يوم الغد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، و الرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجياً بدايةً من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وقال إن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 35) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ بدايةً من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي، ويشمل الإنخفاض تدريجياً يوم الغد بقية المناطق.

وتابع قائلا: “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده: الطقس: صافي إلى قليل الغيوم، والرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، كما أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27- 32) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (25) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق”.