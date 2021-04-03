ليبيا حاضِرة في الاجتماع الوزاري الـ 15 لتحالف “أوبك+”

شارك وزير النفط والغاز، محمد عون، في الاجتماع الوزاري الـ 15 لتحالف “أوبك بلس”؛ وذلك لبحث وتقييم سوق النفط من حيثُ الإمدادات والطلب.

وأكد الحضور، خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت بمشاركة 23 دولة، على مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

وقررت المملكة السعودية إعادة المليون برميل الإضافية، التي كانت قد خفضتها خلال شهر فبراير، إلى السوق تدريجيًا، خلال الفترة من مايو وحتى يوليو من العام الحالي.

وسيكون معدل الزيادة 350 ألف برميل يوميًا، ومن ثمّ زيادة 350 ألف برميل إضافية مع حلول شهر يونيو، ثم زيادة 441 ألف برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو، حتى يصل معدل التخفيض المتفق عليه في أبريل من العام الماضي عند تسعة ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميًا، إلى خمسة ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميًا؛ اعتبارًا من يوليو العام الحالي

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