مساعد وزير الخارجية الأمريكي: ندعم حكومة الوحدة الليبية لاجراء الانتخابات وانهاء التدخلات

ليبيا – أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 وإنهاء جميع التدخلات الأجنبية.

جوي هود أضاف في مقابلة مع “قناة الجزيرة” وفقاً لما نقله موقع قناة “ليبيا الأحرار ” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنه يجب أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية وأن تسهلها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والازدهار واختيار قادته.

يشار إلى أن أمريكا تواصل في أكثر من مناسبة تأكيد استحقاق ديسمبر القادم، وجاء في 25 مارس عن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، أن السلام الدائم لليبيا مرتبط بخطوات ثلاث رئيسية هي الوحدة والشفافية والانتخابات بديسمبر التي وصفتها بالأولوية القصوى.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية