«انتخابات المجالس المحلية»: لا عوائق في الاقتراع بسوق الجمعة

انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس «بدون عوائق»، حسبما أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فيما قام رئيس اللجنة سالم بن تاهية ورئيس اللجنة الفرعية السيد عبد الحكيم التريكي بجولة تفقدية لعدد من مراكز الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحا؛ فيما شارك في الجولة التفقدية وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي للوقوف على سير العملية الانتخابية، حسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ويحق لـ 48 ألف و876 ناخبا، منهم 29 ألف و985 رجلا و18 ألف و891 سيدة التصويت، موزعين إلى نحو 52 مركزا انتخابيا؛ فيما تغلق اللجان أبوابها في السابعة مساءً. ويتنافس في هذه الانتخابات 9 قوائم، و10 نساء و5 من ذوي الإعاقة. ويشارك بمراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من 10 منظمات مختلفة.

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