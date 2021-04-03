رغم وعود «الدبيبة» ووزيرة الثقافة.. دار الفنون: سنغلق لأن جمعية الدعوة تضغط علينا

أعلنت دار الفنون، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها وتجميد كافة أنشطتها حتى حل الأزمة التي أثارتها جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وإيجاد موقع يليق بالدار وبتاريخها.

وذكرت الدار، في بيان لها اليوم السبت، أنها تتعرض لضغوط تمارسهها جمعية الدعوة الإسلامية لإخلاء المبنى الذي تشغل الدار جزء منه.

وأوضحت أنه فشلت كل المساعي لإيقاف قرار الإخلاء رغم وعود تلقتها الدار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووعود وزيرة الثقافة والمجلس البلدي طرابلس، مؤكدة أنها عود لم تجد نفعا.

وقدمت اعتذارا إلى لجميع رواد دار الفنون وأحبائها، لافتا إلى اضطرارها إلى إغلاق الدار أبوابها وتجميد كافة أنشطتها إلى أن تحل المشكلة ويتم إيجاد موقع يليق بها وبتاريخها.