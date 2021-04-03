بوقعيقيص تعلق على “هدية الفقراء” لشهر رمضان التي قررها الدبيبة

ليبيا – علقت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص على ما وصفتها بـ”منحة الفقراء لشهر رمضان” (هدية رمضان) التي قررها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيرةً إلى أن المنحة واجهت استنكار وسخرية من البعض.

بوقعيقيص قالت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” قالوا هي لا تعدو ثمن 20 كجم من اللحم، حقيقة هذه العشرون كيلو من اللحم لا تعني شيء لمن يأكله كل وجبة وربما وجبتين في اليوم الواحد ولكنها تعني الكثير لصائم في رمضان مكرها خرجت اللحوم من تفاصيل وجبته”.

وتابعت: “لدي تحفظ واحد بشأنها نحن لدينا صندوق التضامن الذي بحكم قانون إنشائه يهتم بالفقراء والأسر المحتاجة الكبيرة العدد ولديه أمواله من خارج الميزانية العامة بل هي في جزء منها نسبة من ضريبة الدخل والمرتب لكل الليبيين”.

كما رأت أن الأفضل والأصوب أن تذهب هذه المنحة كهبة من ميزانية الدولة لهذا الصندوق على أن تخصص للمستحقين الحقيقيين في شهر رمضان وقد تكون فرصة جيدة لوضع هذا الصندوق تحت المجهر هو وميزانياته الضخمة وحقيقة قيامه بواجباته خاصة في ظل الفقر المستشري بحسب قولها.