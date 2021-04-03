تونس والجزائر تؤكدان أهمية دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

ليبيا – في اطار الزّيارة الّتي أداها صبري بوقدوم، وزير الشّؤون الخارجيّة الجزائريّ والمبعوث الخاصّ للرّئيس عبد المجيد تبّون إلى رئيس الجمهوريّة التونسي قيس سعيّد، التأمت جلسة عمل، بمقرّ الوزارة بين عثمان الجرندي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج ونظيره الجزائري بحضور وفدي البلدين.

جلسة العمل تمحورت بحسب المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية حول سبل دفع العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميّزة بين البلدين والتّحضير للاستحقاقات القادمة.

كما تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك لاسيما الملفّ الليبيّ.

وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية دعم السلطة التنفيذية الجديدة لإنجاح المسار السّياسي الليبي في أفق الانتخابات المقبلة، بما يحفظ وحدة ليبيا ومناعته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية