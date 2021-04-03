تركيا تبدل مرتزقتها في طرابلس وقاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24

قامت تركيا بتبديل فرق المرتزقة بقاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، حيث نقلت 120 فردا من المرتزقة السوريين عبر حافلات مدنية باتجاه طرابلس على طريق العقربية الرابط بين قاعدة الوطية والطريق الساحلي الغربي في ليبيا، وفق مصادر لموقع العين الإخبارية.

وقالت مصادر أمنية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن التحرك التركي يأتي في إطار تبديل فرق المرتزقة الموجودة في قاعدة الوطية، خاصة بعد إنزال ما يقارب 190 مرتزقا في القاعدة التي يستعمرها الأتراك، مؤخرا، مشيرة إلى أن عددا من العسكريين الأتراك لا زالوا موجودين في القاعدة منذ فترة، تزامنا مع الرحلات الجوية الأسبوعية لإنزال العتاد والمرتزقة.

وتسعى تركيا بتحركاتها لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي لإخراج ليبيا من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار، عبر إبقائها على مرتزقتها وعناصرها في قاعدة الوطية المحتلة ومناطق الغرب الليبي.

من جانبها نشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قبل أيام، صورًا لعمليات تدريب المليشيات المسلحة بطرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.