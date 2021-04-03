وصول 3 سفن تنقل بضائع وسلع إلى ميناء بنغازي البحري

أكد الناطق باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، اليوم السبت، رسو 3 سفن بأرصفة الميناء، على متن الأولى 271 حاوية، والثانية 157 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والثالثة سفينة نقل حبوب.

وأوضح أن سفينة نقل الحاويات «شارلي» رست في الميناء، وعلى متنها 271 حاوية بضائع مختلفة. كما دخلت الميناء السفينة «لونا أف» وعلى متنها 157 حاوية بضائع وسلع متنوعة

كما وصلت إلى الميناء سفينة نقل الحبوب «هارموني» وعلى متنها 10500 طن من حبوب الذرة الصفراء، حسب صفحة ميناء بنغازي البحري على موقع «فيسبوك».

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