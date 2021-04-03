البيوضي: تحالف رئيسي النواب والدولة راسخ للحد الذي انتهكا فيه سويًا خارطة الطريق

ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن تحالف رئيسي النواب والدولة راسخ للحد الذي انتهكى فيه سويًا خارطة الطريق واستقلا بشكل منفصل ذات الطائرة ليصلا للنيجر.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وليكن معلوم بأن هذه الطائرة الخاصة والمملوكة للدولة الليبية لم تحط في غرب البلاد منذ 2014 ( لأنها مخصصة لرئيس مجلس النواب) وقد وصلت في فبراير الماضي لطرابلس وبقت لمدة ساعة واحدة وعادت لشرق البلاد الطائرة كما قلت هي مخصصة للمستشار عقيلة صالح بصفته”.

وتابع”أن تقل إلى دولة النيجر رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري فهي تأكيد أن ما يحصل ليس مصادفة بل خطوة مدروسة لانتهاك خارطة الطريق لعلمهم بأن تمثيل الدولة الليبية اليوم محصور بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ، والذي بات يحاصر نفسه في أبوستة هو ورفاقه ( بعد ظهورهم المرتبك في فرنسا وتركيا )، وهو ما وجد فيه المتضخمين بالقيادة الفرصة بأن ينتزعوا معه بعضا من الأضواء وقريبا سيصبحون شركاؤه في التمثيل الخارجي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية