المشري يبحث مع حميديتي الوضع الراهن في ليبيا

ليبيا – في غياب وزير الخارجية لحكومة الوحدة نجلاء المنقوش التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، والذي ضم مدير الإدارة الأفريقية حسن عبدالسلام، وسفير السودان بالنيجر جعفر آدم، ومساعد مدير مكتب النائب الأول لرئيس المجلس محمد عبدالباقي.

دقلو هنأ بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المشري بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن في ليبيا ووجود المرتزقة فيها.

وأكد الفريق حميديتي على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وأنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعدُّ “مرتزقًا”.

وأضاف: “إنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ للسودان”، مشددًا في ذات الوقت على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.

بدوره، أكد المشري على عمق العلاقات بين البلدين، متطلعًا في ذات الوقت إلى إقامة علاقات مثمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي الختام، وجه الفريق حميديتي الدعوةَ للمشري بزيارة السودان في أقرب وقت.

ورافق المشري في زيارته أعضاء مجلس الدولة: أحمد جمعة صالح، سعد بن شرادة، وعبدالعزيز حريبة، وماما سليمان سيدي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية