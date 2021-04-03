الزياني: المليشيات تسعى لفرض واقع على الحكومة الجديدة

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي ناصر الزياني أن المليشيات تسعى لفرض واقع على السلطة الليبية الجديدة عن طريق عملياتها العسكرية واغتيالها للمدنيين.

الزياني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس، أوضح أن المليشيات في فترة انفراد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها بالسلطة في عام 2016 والأعوام التي تليها حولت طرابلس لميادين للتصفية الجسدية والحروب، لابتزاز السراج الذي نجح في الاستقواء بهم على خصومه.

ورجح أن تكون المليشيات تسعى لابتزاز الحكومة الجديدة للحصول على أموال أو امتيازات أمنية بذات الأسلوب الذي استغلت به السراج، مؤكدًا أن وجودها في المشهد السياسي في الفترة القادم سيؤثر على عديد من المسارات وأهمها الوثيقة الدستورية.

وطالب الزياني بتفكيك المليشيات قبل الوصول إلى أي استحقاق قادم، سواء من ناحية الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء على مشروع الدستور.