“أسر بركان الغضب بمصراتة” تكرم القنصل التركي بدرع الوفاء

كرمت جمعية “أسر شهداء بركان الغضب” بمدينة مصراتة، الجمعة، القنصل التركي في مصراتة غوركان غورمريجليلار، تقديرا لما سمته دور أنقرة في صد العدوان على طرابلس في أبريل 2019، وفق قولهم.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الجمعية بمدينة مصراتة، بمناسبة الذكرى الثانية للعدوان على طرابلس، بحسب مراسل وكالة الأناضول التركية.

وذكر مراسل الأناضول، أن الحفل عرف حضور القنصل التركي وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي وقادة الجيش.

وقال غورمريجليلار، للأناضول: “نشارك اليوم (في إحياء ذكرى العدوان) إلى جانب شخصيات أخرى من مصراتة وطرابلس”.

وأضاف: “مشاركتنا اليوم تثبت مرة أخرى تضامننا المعتاد مع الشعب الليبي” على حد زعمه.

وأردف: “نعمل على عدة مشاريع في المدينة نشهد زخما من إقبال الشركات التركية على الاستثمار، خصوصا مع انتخاب الحكومة الجديدة”.

بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية حسام البكوش، للأناضول: “نكرم اليوم لفيفا من أسر الشهداء والقنصل التركي في مصراتة، تقديرا لتركيا التي دعمت ووقفت إلى جانب قوات بركان الغضب في تصديها لعدوان حفتر” على حد تعبيره.

وقامت الجمعية بمنح القنصل التركي، درع شكر وعرفان وقلادة أثر الشهيد، ولوحة فنية تعود إلى إرث تاريخ مدينة مصراتة وباقة ورد.