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“صنع الله” يتفقّد سير العمل في مستودع مصراتة النفطي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مستودع مصراتة النفطي، ضمن زيارته لمناطق العمليات النفطية.

وشملت الجولة التفقدية، الاطلاع على سير العمليات في كافة المرافق والوحدات بالمستودع، والوقوف على أعمال إعادة البناء والصيانة الجارية لخزانات الوقود؛ وذلك لزيادة السعات التخزينية، في الفترة القريبة المقبلة، كما تم تفقّد وحدات دوارات تعبئة أسطوانات غاز الطهي وسير العمل بها.

من جهته، شدّد “صنع الله” على ضرورة الالتزام بكافة معايير السلامة المهنية، إضافةً إلى التدريب المستمر على كيفية التعامل مع الحرائق ومكافحتها، وجاهزية رجال الإطفاء في جميع الأوقات تحسبًا لأي طارئ.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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