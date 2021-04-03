«المشري» من النيجر يدعو لاستثناء خروج مرتزقة أردوغان من ليبيا حاليا

راوغ خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، في مطلب المجتمع الدولي بضرورة إخراج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية، ومحاولته باستثناء المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من البلاد.

والتقى «المشري» القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في غياب وزيرة خارجية حكومة الوحدة، أمس الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى جمهورية النيجر.

وتطرق اللقاء، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس، إلى مناقشة آخر المستجدات الليبية، حيث أكد «المشري» على تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى استعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة.

واختلفت وجهة نظر القيادي الإخواني فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ أكد المشري على ضرورة إخراج المرتزقة وأية قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على ما وصفها بـ”دعوة من السلطات الشرعية، الموجودة بناء على اتفاقيات واضحة.

ويشير المشري في استثنائه لإتفاقيات حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب مع أردوغان لإرسال جنود أتراك ومرتزقة سوريين لدعم مسلحي الوفاق.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة خروج كل القوات في وقت متزامن.

وأوضح المشري للوزير الفرنسي صعوبة التحقق من خروج من وصفهم بـ” المرتزقة والقوات الموجودة بشكل غير شرعي”، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن القومي.

كما أكد على ضرورة التعاون لإيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع لجنة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار دون أن يشير إلى آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا ومن بين صفوفهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.