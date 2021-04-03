لجنة مجابهة كورونا تعلن وصول اللقاح إلى ليبيا

قال العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا هشام بن مسعود، إن الجزء الأول من اللقاح وصل بالفعل إلى ليبيا.

وأضاف بن مسعود في تصريحات إعلامية أن البدء في تنفيذ حملة التلقيح سيكون بعد وصول بقية كمية اللقاحات خلال المدة القادمة، على أن مهمة توزيع الجرعات هي من مسؤوليات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاء في تصريحاته أيضا أنه ما زالت نسبة الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح منخفضة وأن الفترة الماضية بلغ عدد المسجلين 400 ألف في حين أن المستهدف 3 مليون.

وتابع أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر سواء من حيث الوفيات أو الإصابات مقارنة بالثلاثة أسابيع الماضية.

ونوه عضو اللجنة العلمية أن نسبة الضغط على مراكز العزل والفلترة انخفضت بشكل ملحوظ متوقعا انخفاض أكثر من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع قادمة.

وأشار بن مسعود إلى استقرار بعض المناطق التي شهدت الأسبوعين الماضيين تزايدا في الوضع منها جنوب طرابلس والجبل الغربي بعدما اضطروا إلى إرسال أطقم طبية لمساعدتهم.