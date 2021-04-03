الدبيبة يصل مدينة تاورغاء مع وزيري التعليم العالي والصحة

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى مدينة تاورغاء رفقة وزير التعليم العالي ووزير الصحة.

ونشرت صفحة المجلس المحلي تاورغاء صورا من زيارة الدبيبة والوفد المرافق له.

فيما افتتح الدبيبة ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وعدد من وزراء الدولة، القاعات الدراسية بجامعة مصراتة ببلدية تاورغاء.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عمران القيب، أن «هذا اليوم يوم المصالحة الوطنية».

فيما شدد الدبيبة على أن عملية الإصلاح بدأت من تاورغاء وسوف تكون في كل مدن ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا