المنفي لـ وزير الخارجية الموريتاني: سنبذل ما بوسعنا لتفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

اللقاء شهد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين، وحضر اللقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد المنفي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما يربطهما من قواسم وتاريخ مشترك مغاربي وعربي وإسلامي، ما يحتم ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون والدفع بها إلى الأمام.

وأعرب عن شكره للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة، مستعرضاً تطورات الوضع في ليبيا وما تلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وليبدأ المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو تحقيق استحقاقات المرحلة وأهمها المصالحة الوطنية التي تدعم وحدة واستقرار ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

كما أكد المنفي أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مضيفًا أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، مبينًا أن ليبيا ستوجه قريبًا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.

من جانبه نقل وزير الخارجية الموريتاني تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة حصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات القائمة بين البلدين ومحبة وتقدير الشعب الموريتاني للشعب الليبي، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي لخير الشعبين.

وشدد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيًا ومغاربيًا وأفريقيًا.

وفي ختام اللقاء حمّل المنفي وزير الخارجية الموريتاني تحياته وشكره العميق إلى الرئيس الموريتاني، وحرصه واستعداده الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.