وزير الخارجية الموريتاني يسلم “المنفي” رسالة خطية من “الغزواني”

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني، في العاصمة طرابلس.

وفي بداية اللقاء، سلم ولد الشيخ أحمد، إلى المنفي، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،

وذكر المجلس الرئاسي في بيان عقب الاجتماع، طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وشدد المنفي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما يربطهما من قواسم وتاريخ مشترك مغاربي وعربي وإسلامي، ما يحتم ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون والدفع بها إلى الأمام.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن شكره للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة.

واستعرض المنفي تطورات الوضع في ليبيا وما تلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب الليبي، التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وتولي المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو تحقيق استحقاقات المرحلة وأهمها المصالحة الوطنية التي تدعم وحدة واستقرار ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 م.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مضيفا أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، مبينا أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الموريتاني تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا على عمق العلاقات القائمة بين البلدين ومحبة وتقدير الشعب الموريتاني للشعب الليبي، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي لخير الشعبين الشقيقين.

وشدد الوزير على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وأفريقيا.

وفي ختام اللقاء، حمّل رئيس المجلس الرئاسي وزير الخارجية الموريتاني تحياته وشكره العميق إلى أخيه الرئيس الموريتاني، وحرصه واستعداده الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

يشار إلى أن اللقاء حضرته الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.