المنفي يؤكد أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته.

وشدد المنفي خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتفعيل اتحاد المغرب العربي بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، مبينا أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستعرض المنفي تطورات الوضع في ليبيا وما تلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب الليبي التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وليبدأ المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو تحقيق استحقاقات المرحلة وأهمها المصالحة الوطنية التي تدعم وحدة واستقرار ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 م.

ولفت المنفي إلى عمق العلاقات التاريخية مع موريتانيا وما يربطهما من قواسم وتاريخ مشترك مغاربي وعربي وإسلامي، ما يحتم ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون والدفع بها إلى الأمام معربا عن شكره للرئيس الموريتاني وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة.

من جانبه نقل وزير الخارجية الموريتاني تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا على عمق العلاقات القائمة بين البلدين ومحبة وتقدير الشعب الموريتاني للشعب الليبي، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي لخير الشعبين وشدد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وأفريقيا.

وسلم وزير الخارجية رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي