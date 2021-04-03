الحصادي: على النواب الاستمرار في الانفتاح على مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو المجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن الاتجاه في هذه المرحلة المهمة يسير نحو الحلول السياسية خاصة بعد أن وصلت لجنة الحوار لحكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد والتئام مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الايجابية ينبغي استثمارها بشكل ايجابي لما فيه صالح الوطن والمواطنين.

الحصادي أكد في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد على أن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية أمران مهمان وهما اختصاص أصيل بين المجلسين وفق الاتفاق السياسي، معتبراً أن مجلس الدولة كان متعاوناً في كل المراحل المتعلقة في المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى الاستمرار في الانفتاح على مجلس الدولة والرئاسي من أجل الوصول للاستقرار في ليبيا، مبيناً أن الاتفاق السياسي نص صراحة على التشاور والتنسيق بين المجلسين للوصول لتكليفات المناصب السيادية وكذلك في القاعدة الدستورية.

وأضاف: “أدعو زملائي في مجلس الدولة أن يتنازلوا عن حقهم إذا استطاع بالفعل مجلس النواب أن يلتئم ويعمل بطريقة مهنية كمؤسسة تشريعية لكن المشكلة انه دائماً مجلس النواب لديه تلكأ وعدم التزام ولا يعمل بطريقة مؤسساتية صحيحة، لذلك أدعوهم بالتعاون مع مجلس الدولة للوصول لهذا الاستحقاق والاهم منه القاعدة الدستورية لنصل لانتخابات نهاية العام. الفرصة متاحة لمجلس النواب ان يقوم بدوره أمام الشعب الليبي والتاريخ”.

وتابع: “اذا أضاع مجلس النواب هذه الفرصة نحن في مجلس الـ 75 لا يمكن أن نستسلم لتلكؤ مجلس النواب وعدم تفاعله وتوافقه مع الدولة، نريد أن نذهب للأمام والهدف هو استقرار ليبيا، وأن نقفز للأمام وننهي المراحل الانتقالية، نحن في مجلس الدولة صوتنا وبكل وضوح على الاستفتاء على الدستور واذا المجلسين عجزا عن القيام بدورهما ستؤول الأمور للجنة الـ 75، هذا هو المسار الواضح”.

كما شدد على أن الشعب الليبي لن يستسلم لمجلس النواب إذا عجز عن القيام بدوره وبالفعل لجنة الـ 75 شكلت وفق المادة 74 من الاتفاق السياسي وإذا حدث خرق وعجز جسيم يلتأم فريق الحوار ومن هنا جاءت لجنة 75.

واختتم حديثه قائلاً:” إذا عجزت الأجسام وأتمنى ألا تعجز سيكون هناك دعم شعبي في ليبيا لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات وسيكون هناك دعم اقليمي ودولي للجنة، أتمنى أن يلتئم مجلس النواب ويقوم بدوره مع مجلس الدولة كما قام بدوره لمنح الثقة للحكومة الوطنية التي كانت نقطة رائعة وايجابية ونتمنى أن يسير وفق هذا الاتجاه من أجل استقرار ليبيا بعيداً عن محاولات بعض الاشخاص بالتعطيل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية