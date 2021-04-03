من تاورغاء.. الدبيبه يدعو نازحي المدينة للعودة وإغلاق المخيمات

دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه خلال زيارته لمدينة تاورغاء اليوم السبت نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج المدينة للعودة لمدينتهم، وإغلاق هذه المخيمات، مشددا على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك.

ولفت الدبيبه لدعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك مضيفا عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بأن لا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ومحتاج داخل وخارج ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف أن زيارته لمدينة تاورغاء، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين .

وجرى خلال الزيارة افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة

وطالب عميد المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، الحكومة ، بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكدًا دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر، لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية .

وكان في استقبال الدبيبه والوفد المرافق له، عند وصول المدينة، عميد المجلس المحلي وعدد من أعيان ووجهاء مدينة تاورغاء.

ورافق الدبيبه في الزيارة، التي تهدف لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بتاورغاء وزراء التعليم العالي، المواصلات، وزير الدولة لشؤون المهجرين، وزير الدولة لشؤون الرئيس.