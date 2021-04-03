الصديق الكبير يشارك في اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع صندوق النقد

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، خلال الأسبوع الماضي عبر الفيديو، في اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع رئيس صندوق النقد الدولي.

ووفق بيان للمصرف نشره على تويتر، يهدف الاجتماع الذي حضره المحافظ بصفته النائب الأول لرئيس تجمع المحافظين الأفارقة، إلى مواصلة الدعم لمجابهة جائحة كورونا وتحقيق مسار التعافي لاقتصاد إفريقيا، والتحول الرقمي في القطاعين النقدي والمالي.

وفي وقت سابق شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الصديق الكبير يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

وانطلقت الاجتماعات، الخميس، برئاسة رئيس الصندوق كريستينا جورجيفا، وحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الرسمية، حسب تغريدة «المركزي»، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة.

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