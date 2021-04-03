شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بثلاث دوائر توزيع بالمنطقة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة اليوم السبت أسلاك ضغط عالي من بدوائر توزيع النجيلة وقصر بن غشير والسواني بالمنطقة الغربية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه جرى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1400 متر من 30 الحشان التابع لدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة مما تسبب في فصل التغدية عن نحو 6 محولات ومحطة جاهزة الضمان، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 3200 متر بدائرة توزيع السوانى، كما تم بدائرة توزيع قصر بن غشير سرقة 600 متر أسلاك ضغط عالي مما تسبب في فصل التغدية على نحو 3 محولات .