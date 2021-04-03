وزير الصحة: أزور مصراتة للوقوف على  ما يعانيه المواطنون وحل المشاكل التي تواجههم

استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، صباح اليوم السبت، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، والوفد المرافق له من مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام بديوان الوزارة.

وخلال الاجتماع رحب عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، بالوزير والوفد المرافق له، معرباً عن أمله في أن تدعم الوزارة المؤسسات الصحية بالمدينة، وأن تستكمل مشروعاتها المتوقفة، مثل مركز مصراتة الطبي، ومجمع العيادات بالمدينة؛ لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للمواطن.

فيما قال وزير الصحة إن زيارته تأتي إدراكاً منه لما يعانيه المواطنون، وليقف على المشاكل التي تواجههم، مؤكداً أن لديهم ما يقدمونه للدفع بعجلة الخدمات الصحية إلى الأفضل.

موضحا أنه على اطلاع بما يعانيه المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، من نقص في إمكانياته، فضلاً عن توقف أعمال استكمال مركز مصراتة الطبي.

وأوضح عضو المجلس البلدي، ورئيس اللجنة الدائمة للصحة ببلدية مصراتة علي الناظوري، أن زيارة الوزير تأتي انطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، والاطلاع على واقع القطاع الصحي بالبلدية، وتفقد المراكز الصحية، كون الصحة أولى أولويات أي مدينة.

وتابع أن الوزير سيتفقد خلال زيارته عددا من المؤسسات الصحية بالبلدية، ومن بينها مركز مصراتة الطبي، والوقوف على آخر أعمال صيانته وتجهيزه، والمشاركة في افتتاح مركز العلاج الفيزيائي، وفق قوله.