تنتوش: “مالية النواب” في المراحل الأخيرة من مراجعة الميزانية

رجح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إحالة مقترح الميزانية العامة للدولة غدا الأحد إلى مجلس النواب لمناقشة قانونها وتحديد جلسة للتصويت عليها.

وقال تنتوش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن لجنة المالية ناقشت مشروع الميزانية العامة للدولة المقترحة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021م، وما تضمنته من مخصصات وفقا لأبواب الميزانية.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في جلساتها البنود الواردة في الميزانية المتعلقة بالباب الأول المرتبات وما في حكمها والباب الثاني المتعلق بالميزانيات التسييرية للوزارات والجهات التابعة لها، والباب الثالث المتعلق بالتنمية، والباب الرابع المتعلق بالدعم، والخامس الاحتياطي العام.

وأضاف تنتوش: :قاربنا على الانتهاء من مراجعة الدمج في الوحدات الإدارية، والآن في المراحل الأخيرة من مراجعة النقاط والأرقام الموضوعة من الحكومة بالميزانية”.