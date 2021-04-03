اللجنة الاستشارية: لقاح كورونا يصل بعد غد الإثنين إلى ليبيا

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا “هشام بن مسعود”، إن أول شحنة من لقاح كورونا ستصل إلى ليبيا بعد غد الإثنين الموافق 5 أبريل.

وأوضح بن مسعود في تصريحات صحفية، السبت، أن شحنة من اللقاح ستصل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية وستحط في مطار معيتيقة بعد غد الإثنين، وسيتولى المركز الوطني لمكافحة الأمراض مهمة توزيع اللقاح.

وبحسب عضو اللجنة الاستشارية فإن عدد المسجلين في منظومة التطعيمات تجاوز 400 ألف مواطن، مشيرا إلى أن المستهدف تطعيم 3 ملايين مواطن.

وأكد بن مسعود أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر من حيث الوفيات أو الإصابات مقارنة بالأسابيع الثلاث الماضية.