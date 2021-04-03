لجنة كورونا تتراجع عن إعلان وصوله: اللقاح تأخر وسيدخل ليبيا 5 إبريل

أكد عضوُ اللجنةِ الاستشاريةِ هشام بن مسعود أنّ ميعاد وصول اللَقاح المضاد لفيروس كورونا هو الخامسِ من شهرِ إبريل الجاري، وذلك بعد تصريحه بانتهاء وصولِها إلى ليبيا.

وأوضح «بن مسعود»، في تصريحات صحفية، أن شِحنةِ اللَقاحِ تأخرت في الميناءِ وسوفَ تَصِلُ على متنِ طائرةِ الخطوطِ الليبيةِ الي مطارِ معتيقة يومَ الخامسِ من إبريل، دون ذكر سبب التأخير.

ولفت إلى أن المركزَ الوطنيَ لمكافحةِ الأمراضِ الذي سيتولّى مهمةَ توزيعِ الجُرعات، مضيفا أن نِسبة الإقبالِ على التّسجيلِ في منظومةِ الرّاغبينَ في الحصولِ على اللَقاحِ ما زالت منخفضةً.

ونوه أنّ عددَ المسجّلينَ الفترةَ الماضيةَ بلغَ أربَعَمائةِ ألفٍ في حين أن المستهدفَ هو ثلاثةُ ملايين، مؤكدا على أن الوضعَ الوبائيَ في ليبيا مستقرٌ سواءً من حيثُ الوفياتُ أو الإصاباتُ مقارنةً بالثلاثةِ أسابيعَ الماضية.

وفي تصريحات سابقة اليوم السبت، أكد العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا إن الجزء الأول من اللقاح وصل بالفعل إلى ليبيا.

وأضاف أن البدء في تنفيذ حملة التلقيح سيكون بعد وصول بقية كمية اللقاحات خلال المدة القادمة، على أن مهمة توزيع الجرعات هي من مسؤوليات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.