لجنة كورونا تتراجع عن إعلان وصوله: اللقاح تأخر وسيدخل ليبيا 5 إبريل

أكد عضوُ اللجنةِ الاستشاريةِ هشام بن مسعود أنّ ميعاد وصول اللَقاح المضاد لفيروس كورونا هو الخامسِ من شهرِ إبريل الجاري، وذلك بعد تصريحه بانتهاء وصولِها إلى ليبيا.
وأوضح «بن مسعود»، في تصريحات صحفية، أن شِحنةِ اللَقاحِ تأخرت في الميناءِ وسوفَ تَصِلُ على متنِ طائرةِ الخطوطِ الليبيةِ الي مطارِ معتيقة يومَ الخامسِ من إبريل، دون ذكر سبب التأخير.
ولفت إلى أن المركزَ الوطنيَ لمكافحةِ الأمراضِ الذي سيتولّى مهمةَ توزيعِ الجُرعات، مضيفا أن نِسبة الإقبالِ على التّسجيلِ في منظومةِ الرّاغبينَ في الحصولِ على اللَقاحِ ما زالت منخفضةً.
ونوه أنّ عددَ المسجّلينَ الفترةَ الماضيةَ بلغَ أربَعَمائةِ ألفٍ في حين أن المستهدفَ هو ثلاثةُ ملايين، مؤكدا على أن الوضعَ الوبائيَ في ليبيا مستقرٌ سواءً من حيثُ الوفياتُ أو الإصاباتُ مقارنةً بالثلاثةِ أسابيعَ الماضية.
وفي تصريحات سابقة اليوم السبت، أكد العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا إن الجزء الأول من اللقاح وصل بالفعل إلى ليبيا.
وأضاف أن البدء في تنفيذ حملة التلقيح سيكون بعد وصول بقية كمية اللقاحات خلال المدة القادمة، على أن مهمة توزيع الجرعات هي من مسؤوليات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
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