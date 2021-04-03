وزير الاقتصاد يوجه بتفعيل المنطقة الحرة “المريسة” غرب بنغازي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعا اليوم السبت، ضمَ وكيل الوزارة وإدارة المنطقة الحرة المريسة، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة، لمناقشة خطة الإدارة في تفعيل المنطقة وسُبل تطويرها.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على عرض للمنطقة الحرة المريسة بنغازي، يتضمن مخططا تفصليا للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء التابع للمنطقة الحرة، وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

وأشاد الحويج بجهود الإدارة في تصميم المنطقة والتنظيم الإداري والخطة الموضوعة لتفعيل المنطقة الحرة، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لهذه الجهود، وحرص الوزارة على تفعيل كافة المناطق الحرة بالدولة لتحقيق الأهداف المنشأة لأجلها.

وشدد الوزير على ضرورة البدء فوراً بتفعيل المنطقة بالشراكة مع المستثمر المحلي وجلب المستثمر الأجنبي لخلق المنافسة، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل كبيرة بهدف استقطاب فئة الشباب.

وقال الحويج إن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها ويجب استغلال هذه الثروة في دعم الإنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات غير النفطية.