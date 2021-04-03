إعلان نسبة المشاركة في انتخابات بلدية سوق الجمعة حتى الثالثة ظهرا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المشاركين في في انتخابات بلدية سوق الجمعة بلغت 12% حتى الساعة 3ظهرا.

وبينت اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نسبة الرجال المشاركين في الاقتراع بلغت 75% فيما بلغت نسبة النساء 25%.

وفتحت مراكز الاقتراع ببلدية سوق الجمعة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أبوابها للناخبين لانتخاب مجلس بلدي جديد لبلدية سوق الجمعة بطرابلس.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن 48.876 ألف ناخب وناخبة مسجلين في سجل الناخبين مدعوون اليوم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار مجلسهم البلدي في 52 مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البلدية.

وأكدت اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات، أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين دون أي عوائق وبكل سلاسة.

ويتنافس في الانتخابات البلدية تسع قوائم و عشرة نساء وخمسة من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس، في الانتخابات التي يراقبها 181 مراقبا من 10 منظمات محلية مختلفة.