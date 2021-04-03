وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة البدء بتفعيل المنطقة الحرة المريسة

أكد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه وكيل الوزارة وإدارة المنطقة الحرة المريسة على ضرورة البدء فوراً بتفعيل المنطقة بالشراكة مع المستثمر المحلي وجلب المستثمر الأجنبي لخلق المنافسة ودعم الصناعة الوطنية و تحقيق التنوع الإقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة بهدف استقطاب فئة الشباب.

وشدد الحويج خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت بمقر وزارة الاقتصاد بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة على أن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها ويجب استغلال هذه الثروة في دعم الإنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات غير النفطية.

واطلع الحضور خلال الإجتماع الذي عقد لمناقشة خطة الإدارة في تفعيل المنطقة وسُبل تطويرها.على عرض للمنطقة الحرة المريسة بنغازي يتضمن مخطط تفصلي للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء التابع للمنطقة الحرة وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

وأشاد الوزير بجهود الإدارة في تصميم المنطقة والتنظيم الإداري والخطة الموضوعة لتفعيل المنطقة الحرة مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لهذه الجهود وحرص الوزارة على تفعيل كافة المناطق الحرة بالدولة لتحقيق الأهداف المنشأة لأجلها.