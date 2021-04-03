الحويج يؤكد دعم الحكومة الوطنية لتفعيل المنطقة الحرة المريسة

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم السبت، بديوان الوزارة بطرابلس، مع لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة ببنغازي بحضور وكيل الوزارة وعدد من مدراء الإدارات خطة تفعيل المنطقة وسبل تطويرها.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى عرض مرئي لمشروع المنطقة الحرة المريسة في بنغازي يتضمن مخطط تفصيلي للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء التابع للمنطقة الحرة وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

وبحسب البيان أشاد الوزير بجهود الإدارة في تصميم المنطقة والتنظيم الإداري والخطة الموضوعة لتفعيل المنطقة الحرة مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لهذه الجهود وحرص الوزارة على تفعيل كافة المناطق الحرة بالدولة لتحقيق الأهداف المنشأة لأجلها.

وشدد الحويج على ضرورة البدء فوراً بتفعيل المنطقة بالشراكة مع المستثمر المحلي و جلب المستثمر الأجنبي لخلق المنافسة ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة بهدف استقطاب فئة الشباب ، مشيراً أن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها ويجب استغلال هذه الثروة في دعم الإنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات غير النفطية.